До Києва приїхали міністри Норвегії

"Сьогодні я в Україні зі своїм колегою, міністром праці та інтеграції Тоньє Бренна. Ми тут, щоб висловити непохитну підтримку та довгострокове партнерство Норвегії з народом України в критичний момент", - написав глава МЗС.

Еспен Барт Ейде вже відвідував Україну, для міністерки праці й інтеграції це перший візит до Києва під час повномасштаної війни. Зазначається, що Ейде та Бренна зустрінуться з українськими колегами, а також подивляться на результати допомоги Норвегії.

"Але не в останню чергу ми розглянемо, як ми можемо зробити внесок у переговори, які відбуваються в Саудівській Аравії", - сказав міністр закордонних справ Норвегії в інтерв'ю NRK перед візитом до України.

На думку Ейде, дуже важливо, щоб ті, хто веде переговори, усвідомлювали, що Росія надзвичайно добре вміє маніпулювати. Міністр також вважає, що США "трохи зарано проголошували угоду, яка не була настільки взаємоприйнятною, як хтось думав спочатку".

Він зазначив, що Норвегія може надати Україні поради, як поводити себе на переговорах.

"Зараз в Європі ведеться велика робота щодо можливого внеску в моніторинг можливої ​​угоди. Я рідко бачив таку активність навколо України в Європі, яку ми бачимо зараз", - додав Ейде.