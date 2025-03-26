В Киев приехали министры Норвегии

"Сегодня я в Украине со своим коллегой, министром труда и интеграции Тонье Бренна. Мы здесь, чтобы выразить непоколебимую поддержку и долгосрочное партнерство Норвегии с народом Украины в критический момент", - написал глава МИД.

Эспен Барт Эйде уже посещал Украину, для министра труда и интеграции это первый визит в Киев во время полномасштабной войны. Отмечается, что Эйде и Бренна встретятся с украинскими коллегами, а также посмотрят на результаты помощи Норвегии.

"Но не в последнюю очередь мы рассмотрим, как мы можем внести вклад в переговоры, которые происходят в Саудовской Аравии", - сказал министр иностранных дел Норвегии в интервью NRK перед визитом в Украину.

По мнению Эйде, очень важно, чтобы те, кто ведет переговоры, осознавали, что Россия чрезвычайно хорошо умеет манипулировать. Министр также считает, что США "немного рано анонсировали соглашение, которое не было настолько взаимоприемлемым, как кто-то думал сначала".

Он отметил, что Норвегия может предоставить Украине советы, как вести себя на переговорах.

"Сейчас в Европе ведется большая работа о возможном вкладе в мониторинг возможного соглашения. Я редко видел такую активность вокруг Украины в Европе, которую мы видим сейчас", - добавил Эйде.