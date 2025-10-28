До Києва прибув глава МЗС Нідерландів

Допомога Україні від Нідерландів

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Нідерланди активно підтримують Україну. Зокрема, Амстердам постачає Києву зброю та військове обладнання, що допомагає країні протистояти російському агресору.

Так, 13 жовтня Нідерланди оголосили, що надають Україні пакет підтримки на 200 млн євро для перехоплення російських безпілотників та створюють оборонний кластер для своїх підприємств в Україні.

Раніше Нідерланди надали фінансової підтримки в розмірі 209,5 мільйона євро на відновлення критично важливої інфраструктури в Україні.

Також раніше міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс зазначив, що Нідерланди готують ще один пакет військової підтримки для України на суму 90 мільйонів євро. Кошти спрямують на виробництво розвідувальних і ударних дронів.

За його словами, Нідерланди підтримуватимуть Україну можливостями для глибоких ударів, щоб витрати для Росії зростали. Він також заявив, що Нідерланди підтримають можливе рішення США про передачу Україні далекобійних ракет Tomahawk.