Нідерланди виділили понад 200 млн євро на відновлення інфраструктури України

Нідерланди оголосили про новий пакет фінансової підтримки в розмірі 209,5 мільйона євро. Кошти підуть для відновлення критично важливої інфраструктури в Україні.

Про це заявив міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у Twitter.

"Нідерланди оголосили про новий пакет підтримки в розмірі 209,5 млн євро, спрямований на відновлення критично важливої інфраструктури", - заявив він.

За словами міністра, допомога буде надана, зокрема, через Європейський банк реконструкції та розвитку, а також у вигляді гуманітарної допомоги.

Частину коштів, а саме 45 мільйонів євро, буде спрямовано до Фонду енергетичної підтримки України для фінансування постачання необхідного обладнання, що допоможе Києву впоратися з енергетичними викликами в умовах триваючого конфлікту.