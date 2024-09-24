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Нідерланди виділили понад 200 млн євро на відновлення інфраструктури України

Вівторок 24 вересня 2024 12:09
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Нідерланди виділили понад 200 млн євро на відновлення інфраструктури України Фото: глава МЗС Нідерландів Каспар Вельдкамп (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Нідерланди оголосили про новий пакет фінансової підтримки в розмірі 209,5 мільйона євро. Кошти підуть для відновлення критично важливої інфраструктури в Україні.

Про це заявив міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у Twitter.

"Нідерланди оголосили про новий пакет підтримки в розмірі 209,5 млн євро, спрямований на відновлення критично важливої інфраструктури", - заявив він.

За словами міністра, допомога буде надана, зокрема, через Європейський банк реконструкції та розвитку, а також у вигляді гуманітарної допомоги.

Частину коштів, а саме 45 мільйонів євро, буде спрямовано до Фонду енергетичної підтримки України для фінансування постачання необхідного обладнання, що допоможе Києву впоратися з енергетичними викликами в умовах триваючого конфлікту.

Допомога Україні від Нідерландів

Нідерланди від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну активно підтримують нашу країну. Зокрема, Амстердам надає Києву зброю та військове обладнання, яке допомагає нашим захисникам протистояти російській агресії.

Наприкінці червня Нідерланди оголосили про плани передати Україні зенітно-ракетний комплекс Patriot у співпраці з іншою країною. Амстердам готовий був надати основну частину системи, проте інші компоненти мали бути зацікавленими поставлені партнером.

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