До Києва прибули радники з нацбезпеки 15 країн Європи та НАТО

Фото: до Києва прибули радники з нацбезпеки країн Європи та НАТО (t.me/umerov_rustem)
Автор: Наталія Кава

У суботу, 3 січня, до Києва прибули радники з питань національної безпеки європейських країн.

Як повідомляє РБК-Україна, про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров у Telegram-каналі.

У зустрічах беруть участь представники Німеччини, Великої Британії, Франції, Італії, Іспанії, Латвії, Естонії, Литви, Польщі, Фінляндії, Канади, Нідерландів, Швеції, Норвегії та Данії. Також до перемовин долучилися представники НАТО, Європейської ради та Європейської комісії.

За словами Умєрова, попереду - насичений робочий день. Сторони обговорюватимуть питання безпеки та економіки, роботу з рамковими документами, а також координацію подальших кроків України з міжнародними партнерами.

 Фото: до Києва прибули радники з нацбезпеки країн Європи та НАТО (t.me/umerov_rustem)
 
 

Зустріч радників зі США та Європи

Наприкінці року президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні планують провести зустріч на рівні радників зі США та Європи, яка може відбутися вже в січні.

"Ця зустріч буде, я почав її обговорювати одразу після зустрічі з Трампом (президент США - ред.). Я вже з'єднався з Макроном (президент Франції - ред.), кількома іншими нашими партнерами і буду продовжувати ці консультації і буде така зустріч", - додав Зеленський.

Вчора стало відомо, що Польщу на зустрічі буде представляти заступник міністра закордонних справ Роберт Купецький.

Також варто зауважити, що за декілька днів, 6 січня, запланована зустріч лідерів "Коаліції рішучих", яка відбудеться у Франції. На ній країни-учасниці мають узгодити свій внесок у гарантії безпеки для України.

