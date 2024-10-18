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До Києва прибула заступниця держсекретаря США

Київ, П'ятниця 18 жовтня 2024 16:04
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До Києва прибула заступниця держсекретаря США Фото: заступниця держсекретаря США Узра Зея приїхала до Києва (x.com/USEmbassyKyiv)
Автор: Тетяна Степанова

Заступниця державного секретаря США Узра Зея в п'ятницю, 18 жовтня, прибула з візитом до Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) посольства США в Україні.

"Сьогодні ми вітаємо заступницю держсекретаря Узру Зею в Києві, щоб підтвердити зобов'язання США підтримувати Україну проти повномасштабного вторгнення Росії", - йдеться в повідомленні.

Допомога Україні від США

Нагадаємо, 16 жовтня президент США Джо Байден оголосив черговий пакет воєнної допомоги Україні. До нього увійшло озброєння загальною вартістю 425 мільйонів доларів.

Серед американської допомоги засоби ППО, боєприпаси класу "повітря-земля", бронетехніка та "критично важливі боєприпаси".

Також у Білому домі запевнили, що найближчими місяцями Україна отримає від США додаткове озброєння, у тому числі сотні перехоплювачів ППО, десятки тактичних систем ППО, додаткові артилерійські системи, значну кількість боєприпасів, сотні бронетранспортерів та бойових машин піхоти, а також тисячі броньованих машин.

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