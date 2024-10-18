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В Киев прибыла заместитель госсекретаря США

Киев, Пятница 18 октября 2024 16:04
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В Киев прибыла заместитель госсекретаря США Фото: заместитель госсекретаря США Узра Зея приехала в Киев (x.com/USEmbassyKyiv)
Автор: Татьяна Степанова

Заместитель государственного секретаря США Узра Зея в пятницу, 18 октября, прибыла с визитом в Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) посольства США в Украине.

"Сегодня мы приветствуем заместитель госсекретаря Узру Зею в Киеве, чтобы подтвердить обязательство США поддерживать Украину против полномасштабного вторжения России", - говорится в сообщении.

Помощь Украине от США

Напомним, 16 октября президент США Джо Байден объявил очередной пакет военной помощи Украине. В него вошло вооружение общей стоимостью 425 миллионов долларов.

Среди американской помощи средства ПВО, боеприпасы класса "воздух-земля", бронетехника и "критически важные боеприпасы".

Также в Белом доме заверили, что в ближайшие месяцы Украина получит от США дополнительное вооружение, включая сотни перехватчиков ПВО, десятки тактических систем ПВО, дополнительные артиллерийские системы, значительное количество боеприпасов, сотни бронетранспортеров и боевых машин пехоты, а также тысячи брон.

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