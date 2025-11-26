До Києва прибула глава МЗС Латвії

Допомога Україні з боку Латвії

Латвія надає підтримку Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

Країна допомагає як військово, так і гуманітарно, постачаючи озброєння, спорядження та гуманітарну допомогу. Латвія також активно підтримує санкції проти РФ та політичні ініціативи на міжнародній арені.

У вересні Латвія затвердила виділення 5 млн євро на підтримку України через ініціативу PURL НАТО і США, спрямовану на забезпечення безпеки та зміцнення обороноздатності країни в умовах російської агресії.

Раніше Латвія передала Головному управлінню розвідки Міноборони країни транспортні засоби, а також велику партію FPV-дронів і дронів серії "Mavic".