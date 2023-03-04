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До Києва прибула глава Європарламенту

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Субота 04 березня 2023 00:35
До Києва прибула глава Європарламенту Фото: Президент Європейського парламенту прибула до Києва (t.me/verkhovnaradaukrainy)
Автор: Олег Васьків

Президент Європейського парламенту Роберта Мацола ввечері 3 березня прибула до Києва, де зустрілася зі спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter політикині.

"Добре повертатися до України. До цих хоробрих людей, які надихнули світ. До героїв, які відмовляються здаватися. До тих, хто пожертвував усім заради наших цінностей. До європейців, чий дім у нашому Європейському Союзі", - зазначила глава Європарламенту.

Мацола вказала, що майбутнє України - це членство в ЄС. Політикиня також провела зустріч зі спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком і пообіцяла посилення співпраці.

Своєю чергою Стефанчук підкреслив, що Європарламент, безсумнівно, перебуває на передовій підтримки України.

Нардеп додав, що під час зустрічі:

  • Обговорив санкції проти РФ. Треба зупинити всі можливості обходу обмежень;
  • Подякував Євросоюзу за фінансову підтримку, за макрофінансову допомогу;
  • Підняв тему пропозицій Китаю щодо так званого “мирного договору”.

"Закцентував, що маємо формулу миру, запропоновану президентом України Зеленським. І саме до підтримки цієї ініціативи закликаємо світ", - підсумував Стефанчук.

До Києва прибула глава Європарламенту

Фото: Президент Європейського парламенту прибула до Києва (t.me/verkhovnaradaukrainy)

Нагадаємо, 3 березня здійснив неоголошений візит до Львова генеральний прокурор Сполучених Штатів Меррік Гарланд.

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