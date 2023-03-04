В Киев прибыла глава Европарламента
Президент Европейского парламента Роберта Мацола вечером 3 марта прибыла в Киев, где встретилась со спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter политика.
"Хорошо возвращаться в Украину. К этим храбрым людям, вдохновившим мир. К героям, которые отказываются сдаваться. К тем, кто пожертвовал всем ради наших ценностей. К европейцам, чей дом в нашем Европейском Союзе", - отметила глава Европарламента.
Мацола указала, что будущее Украины - это членство в ЕС. Политик также провела встречу со спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком и пообещала усиление сотрудничества.
Ukraine's future is as a member of the European Union.— Roberta Metsola (@EP_President) 3 марта 2023
We will walk all the way with you.
Большой пользователь для нас @r_stefanchuk again.
Cooperation between @Europarl_EN & @ua_parliament будет только расти строчка.
pic.twitter.com/4Wg10EqvMm
В свою очередь Стефанчук подчеркнул, что Европарламент, несомненно, находится на передовой поддержке Украины.
Нардеп добавил, что во время встречи:
- Обсудил санкции против РФ. Следует остановить все возможности обхода ограничений;
- Поблагодарил Евросоюз за финансовую поддержку, за макрофинансовую помощь;
- Поднял тему предложений Китая по так называемому "мирному договору".
"Сакцентировал, что есть формула мира, предложенная президентом Украины Зеленским. И именно к поддержке этой инициативы призываем мир", - подытожил Стефанчук.
Фото: Президент Европейского парламента прибыла в Києв (t.me/verkhovnaradaukrainy)
Напомним, 3 марта совершил необъявленный визит во Львов генеральный прокурор Соединенных Штатов Меррик Гарланд.
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