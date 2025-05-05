До Києва прибула Джулі Девіс: вона очолить посольство США в Україні
У понеділок, 5 травня, до Києва прибула тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу посольства США
"Ми раді вітати у Києві Тимчасову повірену у справах США в Україні Джулі С. Девіс", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що Девіс прибула в Україну "у критичний час" для продовження реалізації політики президента США Дональда Трампа, спрямованої на завершення війни та забезпечення тривалого миру і процвітання в Україні.
Хто така Девіс
Джулі Девіс є дипломатом старшого рангу та лауреаткою Премії президентського рангу. Вона здобула ступінь бакалавра в Університеті Північної Кароліни та магістерський ступінь у Прінстонському університеті.
Девіс вільно спілкується російською та французькою мовами. Перед призначенням послом США на Кіпрі вона виконувала обов'язки спецпосланника США в Білорусі, ставши першим послом США в цій країні з 2008 року.
Раніше вона працювала заступником помічника держсекретаря з питань Західної Європи та ЄС, а також заступником постійного представника США при НАТО. В її кар'єрі також були різні посади в штабі НАТО та в посольствах США в Грузії, Україні і Росії, а також у Раді національної безпеки та інших підрозділах Державного департаменту.
Днями Девіс призначили тимчасовою повіреною у справах США в Україні.
Відставка Бріджит Брінк
На початку квітня російські окупанти вдарили по Кривому Рогу. Тоді балістична ракета з касетною бойовою частиною вибухнула в повітрі біля дитячого майданчика. Через таку атаку загинули дев'ятеро дітей, також діти були серед постраждалих.
Тодішня посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувавши на цю трагедію в соцмережі X не згадала про причетність Росії до атаки. Вона вказала, що "такий удар - черговий доказ, чому війну потрібно припинити".
Президент України Володимир Зеленський заявив, що його "неприємно здивувала" реакція Брінк на удар по Кривому Рогу. Він назвав таку реакцію слабкою.
Уже наступного дня Брінк знову відреагувала на терористичний удар по Кривому Рогу, уточнивши, що в ньому винна Росія.
Через декілька днів після того стало відомо, що Брінк йде у відставку.
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