До Києва прибула Джулі Девіс: вона очолить посольство США в Україні

У понеділок, 5 травня, до Києва прибула тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу посольства США

"Ми раді вітати у Києві Тимчасову повірену у справах США в Україні Джулі С. Девіс", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що Девіс прибула в Україну "у критичний час" для продовження реалізації політики президента США Дональда Трампа, спрямованої на завершення війни та забезпечення тривалого миру і процвітання в Україні.

Хто така Девіс

Джулі Девіс є дипломатом старшого рангу та лауреаткою Премії президентського рангу. Вона здобула ступінь бакалавра в Університеті Північної Кароліни та магістерський ступінь у Прінстонському університеті.

Девіс вільно спілкується російською та французькою мовами. Перед призначенням послом США на Кіпрі вона виконувала обов'язки спецпосланника США в Білорусі, ставши першим послом США в цій країні з 2008 року.

Раніше вона працювала заступником помічника держсекретаря з питань Західної Європи та ЄС, а також заступником постійного представника США при НАТО. В її кар'єрі також були різні посади в штабі НАТО та в посольствах США в Грузії, Україні і Росії, а також у Раді національної безпеки та інших підрозділах Державного департаменту.

Днями Девіс призначили тимчасовою повіреною у справах США в Україні.