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До Києва почав курсувати безкоштовний евакуаційний потяг з Сумської області

Фото: до Києва почав курсувати безкоштовний евакуаційний потяг з Сумської області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Відсьогодні з Сум до Києва щодня курсуватиме безкоштовний евакуаційний потяг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Мінреінтеграції.

Зазначається, що потяг курсуватиме щодня - з Сум відправлятиметься о 6:47 і прибуватиме до Києва об 11:41.

"На вокзалі Укрпошта виплачує кожному громадянину по прибуттю 3 тисячі гривень для дітей та осіб з інвалідністю та 2 тисячі гривень для всіх інших осіб. Усіх бажаючих Київська ОВА буде розміщувати в модульному містечку Вишгородського району", - додає пресслужба.

Евакуація з Сумської області

Сумська область межує з Росією на півночі та сході. Після масштабного вторгнення в Україну прикордоння Сумської області постійно обстрілюється.

Через збільшення інтенсивності обстрілів прикордоння регіону, в області заявили про проведення евакуації із 5-кілометрової прикордонної зони з Росією.

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