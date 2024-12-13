До Києва під час масованої атаки РФ прибула делегація із США: що відомо

"Рада вітати посла (посол США з особливих доручень з питань кіберпростору та цифрової політики, - ред) Нейта Фіка та Дуга Бека, директора Оборонного інноваційного підрозділу у Києві - навіть під час повітряної тривоги", - написала вона.

За словами Брінк, вони зустрінуться з представниками оборонно-технічного сектору України, "щоб обговорити уроки, здобуті на полі бою, та можливості для майбутньої співпраці зі США".