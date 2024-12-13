До Києва під час масованої атаки РФ прибула делегація із США: що відомо

До Києва прибула делегація зі США 13 грудня. Її приїзд збігся з масованою атакою Росії щодо України.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter (Х) посла США в Україні Бріджит Брінк.
"Рада вітати посла (посол США з особливих доручень з питань кіберпростору та цифрової політики, - ред) Нейта Фіка та Дуга Бека, директора Оборонного інноваційного підрозділу у Києві - навіть під час повітряної тривоги", - написала вона.
За словами Брінк, вони зустрінуться з представниками оборонно-технічного сектору України, "щоб обговорити уроки, здобуті на полі бою, та можливості для майбутньої співпраці зі США".
Російські війська масовано атакували Україну з вечора, 12 грудня. Спочатку окупанти запустили по Україні дрони, а вже вранці - ракети. Метою обстрілу стала енергетика України.
За даними президента України Володимира Зеленського, РФ випустила по Україні 93 ракети і майже 200 БПЛА. Зокрема, ППО вдалося збити 81 ракету, зокрема 11 із них "приземлили" винищувачі F-16.
До цього РФ масовано била по Україні 28 листопада. Тоді удари теж припали на об'єкти енергетики. Наприклад, у Львівській області без світла 28 листопада залишилися понад 500 тисяч абонентів, а на Волині - понад 200 тисяч.
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