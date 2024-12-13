В Киев во время массированной атаки РФ прибыла делегация из США: что известно

Массированная атака РФ по Украине

Российские войска массированно атаковали Украину с вечера, 12 декабря. Сначала оккупанты запустили по Украине дроны, а уже утром - ракеты. Целью обстрела стала энергетика Украины.

По данным президента Украины Владимира Зеленского, РФ выпустила по Украине 93 ракеты и почти 200 БПЛА. В частности, ПВО удалось сбить 81 ракету, в том числе 11 из них "приземлили" истребители F-16.

До этого РФ массированно била по Украине 28 ноября. Тогда удары тоже пришлись на объекты энергетики. Например, во Львовской области без света 28 ноября остались больше 500 тысяч абонентов, а на Волыни - больше 200 тысяч.

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