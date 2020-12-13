ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Из Киева в первый рейс отправился поезд в Авдеевку

Киев, Воскресенье 13 декабря 2020 20:55
Из Киева в первый рейс отправился поезд в Авдеевку
Фото: поезд Киев - Авдеевка (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Роман Тверденко

С вокзала "Киев-Пассажирский" в столице отправился в первый рейс поезд по маршруту Киев - Авдеевка. Старт состоялся в 19:19 в воскресенье.

Об этом сообщает сайт "Укрзализныци".

Перед отправкой поезда состоялась церемония его официального старта. Во время нее первому пассажиру вручили сертификат на бесплатную поездку.

Поезд будет осуществлять движение по маршруту 316 0 с остановками в Камянке, Днепре, Покровске. Прибытие в Авдеевку запланировано на 9:10 понедельника.

Стоимость билетов в купе составляет около 390 гривен в зависимости от дня поездки, плацкарт - 231 грн.

Ранее сообщалось, что с понедельника, 14 декабря, "Укразализныця" запустит поезд по маршруту Львов - Ужгород. Его время будет подстроено под расписание поезда Киев - Славское.

Также "УЗ" запускает дополнительный поезд по маршруту Николаев - Рахов. Он будет курсировать во время новогодних праздников.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество Укрзализныця

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь