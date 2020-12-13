Из Киева в первый рейс отправился поезд в Авдеевку

Фото: поезд Киев - Авдеевка (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

С вокзала "Киев-Пассажирский" в столице отправился в первый рейс поезд по маршруту Киев - Авдеевка. Старт состоялся в 19:19 в воскресенье.

Об этом сообщает сайт "Укрзализныци".

Перед отправкой поезда состоялась церемония его официального старта. Во время нее первому пассажиру вручили сертификат на бесплатную поездку.

Поезд будет осуществлять движение по маршруту 316 0 с остановками в Камянке, Днепре, Покровске. Прибытие в Авдеевку запланировано на 9:10 понедельника.

Стоимость билетов в купе составляет около 390 гривен в зависимости от дня поездки, плацкарт - 231 грн.

Ранее сообщалось, что с понедельника, 14 декабря, "Укразализныця" запустит поезд по маршруту Львов - Ужгород. Его время будет подстроено под расписание поезда Киев - Славское.

Также "УЗ" запускает дополнительный поезд по маршруту Николаев - Рахов. Он будет курсировать во время новогодних праздников.