Из Киева в Одессу назначили дополнительный поезд

УЗ запускает поезд в Одессу в связи с повышением спроса на поездки к побережью Черного моря

На время летнего отдыха "Укрзализныця" (УЗ) назначила дополнительный поезд № 233/234 Киев - Одесса. Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Отмечается, что решение УЗ приняла в связи с повышением спроса на перевозки железнодорожным транспортом к побережью Черного моря.

"Из Киева и Одессы поезд будет курсировать 14, 16, 21, 23, 28 и 30 июля и 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 и 31 августа. Из столицы поезд будет отправляться в 8:03 и прибывать в Одессу в 18:12. Обратно будет отправляться в 11:17 и прибывать в Киев в 20:43", - информирует УЗ.

Сообщается, что поезд будет делать остановки в Казатине, Виннице, Жмеринке и Подольскую.

"В целом в графике движения поездов на 2017/2018 год предусмотрено курсирование 19 пар круглогодичных пассажирских поездов в Одессу", - уточнили в "Укрзализныце".

Напомним, ранее сообщалось, что "Укрзализныця" намерена запустить поезд Мукачево-Будапешт этим летом.