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УЗ має намір цього літа запустити поїзд Мукачево-Будапешт

НовиниІнфраструктура    09.07.2018 - 14:28
Фото: станція у Мукачево (mapio.net)
Фото: станція у Мукачево (mapio.net)

Для цього розпочато відповідні роботи з реконструкції та ремонту колії

"Укрзалізниця" має намір цього літа запустити поїзд Мукачево-Будапешт. Про це  повідомив у Facebook в. о. голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов.

"За графіком розпочинаємо реконструкцію та ремонт колії для пасажирського поїзда “Мукачево - Будапешт”. Маємо намір закінчити роботи до кінця липня і в серпні запустити перший рейс", - написав Кравцов.

Він нагадав, що цей поїзд буде курсувати європейською колією, ширина якої 1435 мм. Оскільки українська залізниця не експлуатує поїзди для такої колії, будуть використовувати рухомий склад угорських колег.

"До кінця наступного місяця вже маємо замінити непридатні шпали та загалом покращити технічний стан колії. Паралельно, силами львівських залізничників, будуємо пасажирську платформу. Її довжина буде 120 метрів. Були питання щодо благоустрою території поруч та облаштування павільйону. Ці роботи також беремо на себе", - зазначив Кравцов.

Нагадаємо, 19 червня Кравцов повідомляв, що для запуску поїзда Мукачево - Будапешт за 500 м від залізничного вокзалу станції Мукачево, буде збудована окрема посадочна платформа.

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Теги публікації: Укрзалізниця, поезд, Угорщина  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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