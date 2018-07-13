З Києва до Одеси призначено додатковий поїзд

УЗ запускає потяг до Одеси у зв'язку з підвищенням попиту на поїздки до узбережжя Чорного моря

На час літнього відпочинку "Укрзалізниця" (УЗ) призначила додатковий поїзд № 233/234 Київ - Одеса. Про це повідомляє прес-служба УЗ.

Зазначається, що рішення УЗ прийняла у зв’язку із підвищенням попиту на перевезення залізничним транспортом до узбережжя Чорного моря.

"З Києва та Одеси поїзд курсуватиме 14, 16, 21, 23, 28 та 30 липня і 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 та 31 серпня. Зі столиці поїзд вирушатиме о 08:03 та прибуватиме до Одеси о 18:12. Зворотно відправлятиметься об 11:17 та прибуватиме до Києва о 20:43", - повідомили в УЗ.

Повідомляється, що поїзд робитиме зупинки в Козятині, Вінниці, Жмеринці та Подільську.

"Загалом у графіку руху поїздів на 2017/2018 рік передбачено курсування 19 пар цілорічних пасажирських поїздів до Одеси", - уточнили в "Укрзалізниці".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що "Укрзалізниця" має намір запустити поїзд Мукачево-Будапешт цього літа.