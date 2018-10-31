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В Киеве образовались пробки на дорогах

Новости » Инфраструктура    31.10.2018 - 18:57
Фото: пробки в Киеве (РБК-Украина)
Фото: пробки в Киеве (РБК-Украина)

Движение осложнено в центральной части Киева

В Киеве сегодня вечером, 31 октября 2018 года, образовались многочисленные пробки на дорогах столицы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

На правом берегу Киева пробки образовались на Набережном шоссе, бульваре Дружбы Народов, бульваре Леси Украинки, в районе Шулявского моста, на бульваре Тараса Шевченко, Крещатике, Подоле, Воздухофлотском проспекте, на Лукьяновке, а также в центральной части столицы.

На левом берегу Киева движение осложнено в районе станций метро "Бориспольская", "Левобережная", на Русановке, Днепровской набережной, ул. Урловской, проспекте Петра Григоренко, ул. Гната Хоткевича.

 

Фото: пробки в Киеве

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что сегодня утром на левом берегу Киева біло осложнено движение транспорта из-за перекрытия движение на Харьковском шоссе. Как сообщалось, жители одного из ЖК города вышли на акцию протеста из-за отключения электроэнергии.

Кроме того, сообщалось, что завтра в Киев приедет канцлер Германии Ангела Меркель из-за чего в период с 11 утра до 20 вечера возможно ограничение движения транспорта.

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