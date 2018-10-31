У Києві утворилися затори на дорогах

Фото: пробки в Києві (РБК-Україна)

Рух ускладнено у центральній частині Києва

У Києві сьогодні ввечері, 31 жовтня 2018 року, утворилися численні затори на дорогах столиці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.

На правому березі Києва пробки утворилися на Набережному шосе, бульварі Дружби Народів, бульварі Лесі Українки, в районі Шулявського мосту, на бульварі Тараса Шевченка, Хрещатику, Подолы, Повітрофлотському проспекті, на Лук'янівці, а також у центральній частині столиці.

На лівому березі Києва рух ускладнено в районі станцій метро "Бориспільська", "Лівобережна", на Русанівці, Дніпровській набережній, вул. Урловській, проспекті Петра Григоренка, вул. Гната Хоткевича.

Фото: пробки в Києві

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що сьогодні вранці на лівому березі Києва було ускладнено рух транспорту через перекриття рух на Харківському шосе. Як повідомлялося, жителі одного з ЖК міста вийшли на акцію протесту через відключення електроенергії.

Крім того, повідомлялося, що завтра в Київ приїде канцлер Німеччини Ангела Меркель через що в період з 11 ранку до 20 вечора можливе обмеження руху транспорту.