UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

До Києва з неанонсованим візитом прибув заступник міністра оборони Польщі

Фото: Цезарій Томчик, заступник голови Міністерства оборони Польщі (x.com/MON_GOV_PL)
Автор: Сергій Пишкін

Заступник голови Міністерства оборони Польщі Цезарій Томчик прибув з нюансованим візитом до Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Міністерства оборони Польщі.

"Заступник міністра проведе у Києві низку зустрічей з представниками українського уряду, а також оборонної промисловості, де у супроводі керівництва PGZ та її компаній-членів обговорить питання зміцнення взаємної співпраці", - пише відомство. 

Разом з заступником міністра до України прибуло керівництво Польського концерну з виробництва озброєнь (Polska Grupa Zbrojeniowa) й компаній, які входять до його складу. 

 

Підтримка України з боку Польщі

Польща стала одним із найголовніших союзників України після початку повномасштабного вторгнення Росії. Вона надала значну військову допомогу, зокрема танки Leopard 2, PT-91 Twardy, самохідні артилерійські установки Krab, винищувачі МіГ-29 та багато іншого озброєння. Окрім військової допомоги, Польща також прийняла українських біженців

Нагадаємо, що у січні міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив про підготовку нового пакета військової допомоги Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніПольща