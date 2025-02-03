До Києва з неанонсованим візитом прибув заступник міністра оборони Польщі

"Заступник міністра проведе у Києві низку зустрічей з представниками українського уряду, а також оборонної промисловості, де у супроводі керівництва PGZ та її компаній-членів обговорить питання зміцнення взаємної співпраці", - пише відомство.

Разом з заступником міністра до України прибуло керівництво Польського концерну з виробництва озброєнь (Polska Grupa Zbrojeniowa) й компаній, які входять до його складу.