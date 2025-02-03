В Киев с неанонсированным визитом прибыл заместитель министра обороны Польши

Заместитель главы Министерства обороны Польши Цезарий Томчик прибыл с нюансированным визитом в Киев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Министерства обороны Польши.
"Заместитель министра проведет в Киеве ряд встреч с представителями украинского правительства, а также оборонной промышленности, где в сопровождении руководства PGZ и ее компаний-членов обсудит вопросы укрепления взаимного сотрудничества", - пишет ведомство.
Вместе с заместителем министра в Украину прибыло руководство Польского концерна по производству вооружений (Polska Grupa Zbrojeniowa) и компаний, которые входят в его состав.
Польша стала одним из главных союзников Украины после начала полномасштабного вторжения России. Она предоставила значительную военную помощь, в частности танки Leopard 2, PT-91 Twardy, самоходные артиллерийские установки Krab, истребители МиГ-29 и многое другое вооружение. Кроме военной помощи, Польша также приняла украинских беженцев
Напомним, что в январе министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о подготовке нового пакета военной помощи Украине.
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