В Киев с неанонсированным визитом прибыл заместитель министра обороны Польши

"Заместитель министра проведет в Киеве ряд встреч с представителями украинского правительства, а также оборонной промышленности, где в сопровождении руководства PGZ и ее компаний-членов обсудит вопросы укрепления взаимного сотрудничества", - пишет ведомство.

Вместе с заместителем министра в Украину прибыло руководство Польского концерна по производству вооружений (Polska Grupa Zbrojeniowa) и компаний, которые входят в его состав.