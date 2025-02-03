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В Киев с неанонсированным визитом прибыл заместитель министра обороны Польши

Фото: Цезарий Томчик, заместитель главы Министерства обороны Польши (x.com/MON_GOV_PL)
Автор: Сергей Пышкин

Заместитель главы Министерства обороны Польши Цезарий Томчик прибыл с нюансированным визитом в Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Министерства обороны Польши.

"Заместитель министра проведет в Киеве ряд встреч с представителями украинского правительства, а также оборонной промышленности, где в сопровождении руководства PGZ и ее компаний-членов обсудит вопросы укрепления взаимного сотрудничества", - пишет ведомство.

Вместе с заместителем министра в Украину прибыло руководство Польского концерна по производству вооружений (Polska Grupa Zbrojeniowa) и компаний, которые входят в его состав.

 

 

Поддержка Украины со стороны Польши

Польша стала одним из главных союзников Украины после начала полномасштабного вторжения России. Она предоставила значительную военную помощь, в частности танки Leopard 2, PT-91 Twardy, самоходные артиллерийские установки Krab, истребители МиГ-29 и многое другое вооружение. Кроме военной помощи, Польша также приняла украинских беженцев

Напомним, что в январе министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о подготовке нового пакета военной помощи Украине.

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