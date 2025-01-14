До Києва з неанонсованим візитом прибув Пісторіус

Голова Міністерства оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув з неанонсованим візитом до Києва, щоб обговорити подальшу підтримку України у її війни проти Російської Федерації (РФ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на n-tv .

"Для мене важливо показати цією поїздкою, що ми продовжуємо активно підтримувати Україну. Це сигнал, що Німеччина, як найбільша країна НАТО в Європі, підтримує Україну. Не наодинці, а з "Великою п'ятіркою" та багатьма іншими союзниками", - заявив Пісторіус після прибуття.

Видання додає, що незадовго до вступу на посаду голови Білого дому Дональда Трампа міністр оборони Німеччини вже обговорив подальшу підтримку Києва зі своїми колегами з Польщі, Франції, Італії та Варшави. Наразі Берлін бажає разом з партнерами докласти більше зусиль для зміцнення української оборонної промисловості.

Підтримка України з боку Німеччини

Німеччина стала одним із ключових партнерів України на тлі повномасштабної війни. Берлін надає Києву гуманітарну, фінансову та військову допомогу. Зокрема, країна прийняла українських біженців, забезпечуючи їх житлом, соціальною допомогою та доступом до медичних і освітніх послуг.

Щодо військової допомоги, Німеччина передала Україні сучасну техніку, включаючи зенітні системи IRIS-T, танки Leopard 2 та іншу зброю. Окрім того, країна активно підтримує санкції проти Росії та сприяє дипломатичним ініціативам для консолідації міжнародної підтримки України.

В кінці грудня 2024-го Німеччина передала Україні черговий великий пакет підтримки, до якого увійшли системи протиповітряної оборони (ППО) IRIS-T, Patriot й не тільки.