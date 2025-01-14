В Киев с неанонсированным визитом прибыл Писториус

Глава Министерства обороны Германии Борис Писториус прибыл с неанонсированным визитом в Киев, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины в ее войне против Российской Федерации (РФ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на n-tv .

"Для меня важно показать этой поездкой, что мы продолжаем активно поддерживать Украину. Это сигнал, что Германия, как крупнейшая страна НАТО в Европе, поддерживает Украину. Не в одиночку, а с "Большой пятеркой" и многими другими союзниками", - заявил Писториус по прибытии.

Издание добавляет, что незадолго до вступления в должность главы Белого дома Дональда Трампа министр обороны Германии уже обсудил дальнейшую поддержку Киева со своими коллегами из Польши, Франции, Италии и Варшавы. Сейчас Берлин желает вместе с партнерами приложить больше усилий для укрепления украинской оборонной промышленности.

Поддержка Украины со стороны Германии

Германия стала одним из ключевых партнеров Украины на фоне полномасштабной войны. Берлин предоставляет Киеву гуманитарную, финансовую и военную помощь. В частности, страна приняла украинских беженцев, обеспечивая их жильем, социальной помощью и доступом к медицинским и образовательным услугам.

Что касается военной помощи, Германия передала Украине современную технику, включая зенитные системы IRIS-T, танки Leopard 2 и другое оружие. Кроме того, страна активно поддерживает санкции против России и способствует дипломатическим инициативам для консолидации международной поддержки Украины.

В конце декабря 2024-го Германия передала Украине очередной большой пакет поддержки, в который вошли системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T, Patriot и не только.