До Києва навіть стратегічна ядерна зброя не дістане: вчений про можливі наслідки підриву ЗАЕС

Відстань від Запорізької АЕС до Києва занадто велика, щоб в столиці відчули наслідки можливого теракту на станції. Навіть якщо росіяни підірвуть там стратегічну ядерну зброю, до Києва не дістане.

Він підтвердив заяву міністра хорони здоров'я Віктора Ляшка, що в Києві не варто панікувати через ситуацію на ЗАЕС. "Можна так ствердно говорити", - сказав він.

Водночас він нагадав про коментарі чиновників, що вже все готово для того, щоб відселяти п'ять областей з півдня України - Херсонську, Миколаївську, Запорізьку, Дніпропетровську.

За його словами, цього нічого не буде навіть у найгірших випадках. "В даному випадку наслідки за найгірших ситуацій будуть в десятки разів менші, ніж під час Чорнобильської аварії. Відселення - я не вірю, що воно буде потрібно, бо це буде дуже розтягнуто в часі", - додав вчений.

Борисенко зазначив, що підриві вибухового пристрою піднімається пилюка. "Ви бачили, як на кадрах високі хмари пилу, вогню - куди воно летить? Воно летить на кілометри", - розповів Борисенко.

Він переконаний, що те ж саме буде з холодним паливом. "Воно підірветься, підніметься, все, що важче повітря, падає на землю. Коли воно гаряче і знаходиться в газоподібному стані, як той же йод чи інші гази - воно піднімається і може літати в повітрі. Усе решта - це тверді речовини, умовно кажучи, радіоактивна пилюка, яка далеко не полетить. Якщо буде сильний вітер і ще якийсь вентилятор поставити - кудись полетить, але усе одно це буде кілометр, два, десять максимум, куди це може долетіти. До того ж вітер не дме в усі сторони одночасно", - сказав вчений.

Борисенко зазначив, що "до Києва навіть стратегічна ядерна зброя не дістане, якщо вона там буде підірвана".

ЗАЕС

Нагадаємо, російські війська захопили найбільшу в Європі Запорізьку АЕС у березні 2022 року та замінували її. Водночас п’ять з шести блоків перебувають в холодному стані, тому росіянам потрібно постаратися, аби стався витік радіації.

Крім того, керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що небезпека штучної техногенної катастрофи на станції спадає.