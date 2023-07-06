До Киева даже стратегическое ядерное оружие не достанет: ученый о возможных последствиях подрыва ЗАЭС

Расстояние от Запорожской АЭС до Киева слишком велико, чтобы в столице ощутили последствия возможного теракта на станции. Даже если россияне взорвут там стратегическое ядерное оружие, до Киев не достанет.

Он подтвердил заявление министра здравоохранения Виктора Ляшко о том, что в Киеве не стоит паниковать из-за ситуации на ЗАЭС. "Можно так утвердительно говорить", - сказал он.

В то же время, он напомнил о комментариях чиновников, что уже все готово, чтобы отселять пять областей с юга Украины - Херсонскую, Николаевскую, Запорожскую, Днепропетровскую.

По его словам, этого ничего не будет даже в самых плохих случаях. "В данном случае последствия при худших ситуациях будут в десятки раз меньше, чем во время Чернобыльской аварии. Отселение - я не верю, что оно будет нужно, потому что это будет очень растянуто во времени", - добавил ученый.

Борисенко отметил, что подрыв взрывного устройства поднимается пыль. "Вы видели, как на кадрах высоки тучи пыли, огня - куда оно летит? Оно летит на километры", - рассказал Борисенко.

Он убежден, что то же будет с холодным топливом. "Оно взорвется, поднимется, все, что тяжелее воздуха, падает на землю. Когда оно горячее и находится в газообразном состоянии, как тот же йод или другие газы - оно поднимается и может летать в воздухе. Все остальное - это твердые вещества, условно говоря, радиоактивная пыль, которая далеко не улетит. Если будет сильный ветер и еще какой-то вентилятор поставить - куда-то полетит, но все равно это будет километр, два, десять максимум, куда это может долететь. К тому же ветер не дует во все стороны одновременно", - сказал ученый.

Борисенко отметил, что "до Киева даже стратегическое ядерное оружие не достанет, если оно там будет взорвано".

ЗАЭС

Напомним, российские войска захватили крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС в марте 2022 года и заминировали ее. В то же время пять из шести блоков находятся в холодном состоянии, поэтому россиянам нужно постараться, чтобы произошла утечка радиации.

Кроме того, руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что опасность искусственной техногенной катастрофы на станции падает.