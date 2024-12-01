Для Києва і не лише оновили графіки: коли відключатимуть світло 2 грудня

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що завтра буде більше відключень світла. За інформацією "Укренерго", обмеження будуть застосовуватися в одну та дві черги з 07:00 до 22:00. Однак час та обсяг протягом дня можуть змінитися.

Українська енергетика наразі відновлюється від наслідків масованої російської атаки 28 листопада. Тоді повідомлялося про пошкодження 12 об'єктів, зокрема, електричних підстанцій.

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