Для Киева и не только обновили графики: когда будут отключать свет 2 декабря

Напомним, ранее сообщалось, что завтра будет больше отключений света. По информации "Укрэнерго", ограничения будут применяться в одну и две очереди с 07:00 до 22:00. Однако время и объем в течение дня могут измениться.

Украинская энергетика сейчас восстанавливается от последствий массированной российской атаки 28 ноября. Тогда сообщалось о повреждении 12 объектов, в том числе электрических подстанций.

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