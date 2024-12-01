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Для Киева и не только обновили графики: когда будут отключать свет 2 декабря

Фото: завтра в Украине будут действовать графики отключения света (Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко

После информации об ограничениях в энергосистеме на 2 декабря 2024 года для Киева и ряда регионов обновили графики отключения света. Они будут действовать с утра до вечера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ДТЭК.

Киев

Киевская городская военная администрация напоминает, что по указанию "Укрэнерго" завтра стабилизационные отключения света будут задействованы с 07:00 до 22:00.

2 декабря в столице будут действовать такие графики:

  • I группа без света - с 10:00 до 14:00 и с 19:00 до 23:00
  • II группа без света - с 11:00 до 14:00
  • III группа без света - с 13:00 до 17:00
  • IV группа без света - с 13:00 до 17:00
  • V группа без света - с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00
  • VI группа без света - с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00



Фото: графики отключения света в Киеве 2 декабря (t.me/dtek_ua)

Киевская область

Графики на 2 декабря для Киевской области

  • I группа без света - с 09:00 до 13:00 и с 18:00 до 20:00
  • II группа без света - с 09:00 до 13:00 и с 18:00 до 23:00
  • III группа без света - с 12:00 до 16:00
  • IV группа без света - с 12:00 до 16:00
  • V группа без света - с 08:00 до 10:00 и с 15:00 до 19:00
  • VI группа без света - с 07:00 до 10:00 и с 15:00 до 19:00

Фото: графики отключения света в Киевской области 2 декабря (t.me/dtek_ua)

Днепропетровская область

Графики на 2 декабря для Днепропетровской области:

  • I группа без света - с 10:00 до 14:00 и с 19:00 до 23:00
  • II группа без света - с 11:00 до 14:00
  • III группа без света - с 13:00 до 17:00
  • IV группа без света - с 13:00 до 17:00
  • V группа без света - с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00
  • VI группа без света - с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00

Фото: графики отключения света в Киевской области 2 декабря (t.me/dtek_ua)

Одесская область

Графики отключения света на 2 декабря:

  • I группа без света - с 09:00 до 13:00 и с 18:00 до 22:00
  • II группа без света - с 11:00 до 14:00
  • III группа без света - с 12:00 до 16:00 и с 21:00 до 23:00
  • IV группа без света - с 13:00 до 17:00
  • V группа без света - с 07:00 до 10:00 и с 15:00 до 19:00
  • VI группа без света - с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00

Фото: графики отключения света в Киевской области 2 декабря (t.me/dtek_ua)

Отметим, жители остальных регионов Украины могут ознакомиться с графиками на 2 декабря на сайтах и социальных страницах соответствующих облэнерго.

 

Напомним, ранее сообщалось, что завтра будет больше отключений света. По информации "Укрэнерго", ограничения будут применяться в одну и две очереди с 07:00 до 22:00. Однако время и объем в течение дня могут измениться.

Украинская энергетика сейчас восстанавливается от последствий массированной российской атаки 28 ноября. Тогда сообщалось о повреждении 12 объектов, в том числе электрических подстанций.

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