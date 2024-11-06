З Києва до Братислави вже цього року запустять новий потяг

Словаччина підтвердила готовність запустити новий потяг Київ-Братислава. Він почне курсувати вже цього року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство економіки України та заяву міністра економіки України Юлії Свириденко.
Про запуск нового потягу стало відомо під час Шостого засідання Українсько-Словацької змішаної комісії. Передбачена також перспектива продовження маршруту потягів до інших європейських країн.
"Словаччина підтвердила готовність запустити новий потяг Київ-Братислава з пересадкою на станції Чоп вже у середині грудня", - пояснила Свириденко.
Окрім цього, сторони обговорили плани з реконструкції міждержавного електричного інтерконектора "Мукачево - Вельке Капушани" та продовження модернізації пункту пропуску "Ужгород - Вишнє Нємецьке".
Зауважимо, що про маршрут Київ-Братислава почали говорити ще у жовтні. Тоді ж стало відомо, що до складу нього увійдуть вагони до Відня.
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