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З Києва до Братислави вже цього року запустять новий потяг

Фото: з Києва до Братислави запустять новий потяг (facebook.com Ukrzaliznytsia_photos)
Автор: Каріна Левицька

Словаччина підтвердила готовність запустити новий потяг Київ-Братислава. Він почне курсувати вже цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство економіки України та заяву міністра економіки України Юлії Свириденко.

Про запуск нового потягу стало відомо під час Шостого засідання Українсько-Словацької змішаної комісії. Передбачена також перспектива продовження маршруту потягів до інших європейських країн.

"Словаччина підтвердила готовність запустити новий потяг Київ-Братислава з пересадкою на станції Чоп вже у середині грудня", - пояснила Свириденко.

Окрім цього, сторони обговорили плани з реконструкції міждержавного електричного інтерконектора "Мукачево - Вельке Капушани" та продовження модернізації пункту пропуску "Ужгород - Вишнє Нємецьке".

 

Зауважимо, що про маршрут Київ-Братислава почали говорити ще у жовтні. Тоді ж стало відомо, що до складу нього увійдуть вагони до Відня.

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Київ