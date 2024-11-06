З Києва до Братислави вже цього року запустять новий потяг

Про запуск нового потягу стало відомо під час Шостого засідання Українсько-Словацької змішаної комісії. Передбачена також перспектива продовження маршруту потягів до інших європейських країн.

"Словаччина підтвердила готовність запустити новий потяг Київ-Братислава з пересадкою на станції Чоп вже у середині грудня", - пояснила Свириденко.

Окрім цього, сторони обговорили плани з реконструкції міждержавного електричного інтерконектора "Мукачево - Вельке Капушани" та продовження модернізації пункту пропуску "Ужгород - Вишнє Нємецьке".