Из Киева в Братиславу уже в этом году запустят новый поезд

О запуске нового поезда стало известно во время Шестого заседания украинско-словацкой смешанной комиссии. Предусмотрена также перспектива продления маршрута поездов в другие европейские страны.

"Словакия подтвердила готовность запустить новый поезд Киев-Братислава с пересадкой на станции Чоп уже в середине декабря", - пояснила Свириденко.

Кроме того, стороны обсудили планы по реконструкции межгосударственного электрического интерконнектора "Мукачево - Вельке Капушаны" и продолжения модернизации пункта пропуска "Ужгород - Вышнее Немецкое".