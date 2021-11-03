UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Киев завтра накроет туман

Автор: Мария Кучерявец

В Киеве завтра синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий. Туман накроет город в течение суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"Ночью и утром 4 ноября в столице ожидается туман", - говорится в сообщении.

По информации синоптиков, видимость будет ограничена - 200-500 м.

Спасатели предупреждают о 1 уровне опасности, желтом.

Вместе с тем, специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане следовать следующим советам:

  • снизить скорость движения;
  • при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
  • держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
  • при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
  • избегать резких маневров на дороге.

Напомним, в завтра ночью и утром ожидаются туманы на большей части территории страны, крам того синоптики объявили штормовое предупреждение.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеКиевТуман