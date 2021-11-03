Київ завтра накриє туман

У Києві завтра синоптики попереджають про погіршення погодних умов. Туман накриє місто протягом доби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
"Уночі та вранці 4 листопада в столиці очікується туман", - йдеться в повідомленні.
За інформацією синоптиків, видимість буде обмежена - 200-500 м.
Рятувальники попереджають про 1 рівень небезпечності, жовтий.
Разом з тим, фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:
Нагадаємо, в завтра вночі та вранці очікуються тумани на більшій частині території країни, крам того синоптики оголосили штормове попередження.