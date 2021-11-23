Киев завтра тоже накроет мокрым снегом. На дорогах будет гололедица

Погода в Киеве завтра, 24 ноября, будет холодной, ожидается мокрый снег. Водителей предупреждают о гололедице на дорогах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Патрульной полиции Киева.

"По данным Укргидрометцентра, 24 ноября в Киеве ожидаются осадки мокрого снега, на дорогах гололедица. Водители, будьте внимательны за рулем, следите за дорожной обстановкой и соблюдайте правила дорожного движения", - говорится в сообщении.

Также водителей призывают сменить шины на своем авто на зимние, а пешеходов - использовать светоотражающие элементы.