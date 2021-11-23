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Київ завтра теж накриє мокрим снігом. На дорогах буде ожеледиця

Автор: Олександр Мороз

Погода в Києві завтра, 24 листопада, буде холодною, очікується мокрий сніг. Водіїв попереджають про ожеледицю на дорогах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Патрульної поліції Києва.

"За даними Укргідрометцентру, 24 листопада в Києві очікуються опади мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Водії, будьте уважні за кермом, стежте за дорожньою обстановкою і дотримуйтесь правил дорожнього руху", - йдеться в повідомленні.

Також водіїв закликають змінити шини на своєму авто на зимові, а пішоходів - використовувати світловідбиваючі елементи.

Нагадавши, сьогодні в Києві випав перший сніг, і ввечері утворилися величезні затори на дорогах.

Також РБК-Україна публікувало прогноз погоди на тиждень.

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