Київ завтра теж накриє мокрим снігом. На дорогах буде ожеледиця

Погода в Києві завтра, 24 листопада, буде холодною, очікується мокрий сніг. Водіїв попереджають про ожеледицю на дорогах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Патрульної поліції Києва.

"За даними Укргідрометцентру, 24 листопада в Києві очікуються опади мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Водії, будьте уважні за кермом, стежте за дорожньою обстановкою і дотримуйтесь правил дорожнього руху", - йдеться в повідомленні.

Також водіїв закликають змінити шини на своєму авто на зимові, а пішоходів - використовувати світловідбиваючі елементи.