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В Киев завозят дополнительное оружие для теробороны: где получить

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Киев завозят дополнительное оружие для Сил территориальной обороны. Его начнут раздавать утром 25 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

"Завозят в Киев дополнительное оружие", - говорится в сообщении.

Раздавать оружие начнут утром 25 февраля тем, кто вступит в ряды Сил территориальной обороны. Места его получения:

  • Шевченковский район, улица Пугачева, 10;
  • Голосеевский район, улица Глушкова, 9;
  • Оболонский район, улица Полярная 20, (завод генераторов).

Напомним, ранее в Украине упростили запись в ряды Сил территориальной обороны - нужен только паспорт.

Отметим, украинцам, которые добровольно готовы защищать страну, выдадут оружие для этого следует записаться в тероборону. Также оружие раздадут ветеранам МВД.

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