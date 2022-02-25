До Києва завозять додаткову зброю для тероборони: де отримати

До Києва завозять додаткову зброю для Сил територіальної оборони. Його почнуть роздавати вранці 25 лютого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
"Завозять до Києва додаткову зброю", - йдеться в повідомленні.
Роздавати зброю почнуть вранці 25 лютого тим, хто вступить до лав Сил територіальної оборони. Місця його отримання:
Нагадаємо, раніше в Україні спростили запис до лав Сил територіальної оборони - потрібен тільки паспорт.
Відзначити, українцям, які добровільно готові захищати країну, видадуть зброю для цього слід записатися в тероборону. Також зброю роздадуть ветеранам МВС.