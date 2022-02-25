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До Києва завозять додаткову зброю для тероборони: де отримати

Автор: Дмитрий Кузнецов

До Києва завозять додаткову зброю для Сил територіальної оборони. Його почнуть роздавати вранці 25 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

"Завозять до Києва додаткову зброю", - йдеться в повідомленні.

Роздавати зброю почнуть вранці 25 лютого тим, хто вступить до лав Сил територіальної оборони. Місця його отримання:

  • Шевченківський район, вулиця Пугачова, 10;
  • Голосіївський район, вулиця Глушкова, 9;
  • Оболонський район, вулиця Полярна 20, (завод генераторів).

Нагадаємо, раніше в Україні спростили запис до лав Сил територіальної оборони - потрібен тільки паспорт.

Відзначити, українцям, які добровільно готові захищати країну, видадуть зброю для цього слід записатися в тероборону. Також зброю роздадуть ветеранам МВС.

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