В Киев завозят дополнительное оружие для теробороны: где получить
Фото: в Киев завозят дополнительное оружие для теробороны (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Киев завозят дополнительное оружие для Сил территориальной обороны. Его начнут раздавать утром 25 февраля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
"Завозят в Киев дополнительное оружие", - говорится в сообщении.
Раздавать оружие начнут утром 25 февраля тем, кто вступит в ряды Сил территориальной обороны. Места его получения:
- Шевченковский район, улица Пугачева, 10;
- Голосеевский район, улица Глушкова, 9;
- Оболонский район, улица Полярная 20, (завод генераторов).
Напомним, ранее в Украине упростили запись в ряды Сил территориальной обороны - нужен только паспорт.
Отметим, украинцам, которые добровольно готовы защищать страну, выдадут оружие для этого следует записаться в тероборону. Также оружие раздадут ветеранам МВД.