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До Києва завозять додаткову зброю для тероборони: де отримати

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Київ, П'ятниця 25 лютого 2022 00:34
До Києва завозять додаткову зброю для тероборони: де отримати Фото: до Києва завозять додаткову зброю для тероборони (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

До Києва завозять додаткову зброю для Сил територіальної оборони. Його почнуть роздавати вранці 25 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

"Завозять до Києва додаткову зброю", - йдеться в повідомленні.

Роздавати зброю почнуть вранці 25 лютого тим, хто вступить до лав Сил територіальної оборони. Місця його отримання:

  • Шевченківський район, вулиця Пугачова, 10;
  • Голосіївський район, вулиця Глушкова, 9;
  • Оболонський район, вулиця Полярна 20, (завод генераторів).

Нагадаємо, раніше в Україні спростили запис до лав Сил територіальної оборони - потрібен тільки паспорт.

Відзначити, українцям, які добровільно готові захищати країну, видадуть зброю для цього слід записатися в тероборону. Також зброю роздадуть ветеранам МВС.

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