Київ знову затягнуло їдким димом
У вівторок, 6 вересня, Київ знову накрив їдкий дим. Рятувальники досі намагаються ліквідувати торф'яні пожежі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинг індексу якості повітря столиці.
У Подільському, Святошинському та Оболонському районах якість повітря оцінюється як "шкідливий", а на Подолі - як "задовільний". В інших районах столиці якість повітря "хороша".
За даними ДСНС, наразі триває ліквідація торф'яних пожеж поблизу села Соснівка та села Катюжанка Вишгородського району та поблизу села Забуччя Бучанського району.
Оновлено 15:35
У КМДА підтвердили, що в Києві через пожежі в області знову спостерігається погіршення якості повітря.
Жителям столиці порадили:
- тримати вікна закритими,
- обмежити перебування на відкритому повітрі,
- пити багато води.
- Якщо є очисник повітря, то включити його на максимум.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що задимленість у Києві протримається протягом двох днів.
Через смог і нестерпний запах гару столиця України стала містом з найбруднішим повітрям у світі 5 вересня.
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