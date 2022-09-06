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Київ знову затягнуло їдким димом

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Київ, Вівторок 06 вересня 2022 15:28
Київ знову затягнуло їдким димом Фото: Київ знову затягнуло їдким димом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У вівторок, 6 вересня, Київ знову накрив їдкий дим. Рятувальники досі намагаються ліквідувати торф'яні пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинг індексу якості повітря столиці.

У Подільському, Святошинському та Оболонському районах якість повітря оцінюється як "шкідливий", а на Подолі - як "задовільний". В інших районах столиці якість повітря "хороша".

Київ знову затягнуло їдким димом

За даними ДСНС, наразі триває ліквідація торф'яних пожеж поблизу села Соснівка та села Катюжанка Вишгородського району та поблизу села Забуччя Бучанського району.

Оновлено 15:35

У КМДА підтвердили, що в Києві через пожежі в області знову спостерігається погіршення якості повітря.

Жителям столиці порадили:

  • тримати вікна закритими,
  • обмежити перебування на відкритому повітрі,
  • пити багато води.
  • Якщо є очисник повітря, то включити його на максимум.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що задимленість у Києві протримається протягом двох днів.

Через смог і нестерпний запах гару столиця України стала містом з найбруднішим повітрям у світі 5 вересня.

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