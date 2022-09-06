Київ знову затягнуло їдким димом

У вівторок, 6 вересня, Київ знову накрив їдкий дим. Рятувальники досі намагаються ліквідувати торф'яні пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинг індексу якості повітря столиці.

У Подільському, Святошинському та Оболонському районах якість повітря оцінюється як "шкідливий", а на Подолі - як "задовільний". В інших районах столиці якість повітря "хороша".

За даними ДСНС, наразі триває ліквідація торф'яних пожеж поблизу села Соснівка та села Катюжанка Вишгородського району та поблизу села Забуччя Бучанського району.

Оновлено 15:35

У КМДА підтвердили, що в Києві через пожежі в області знову спостерігається погіршення якості повітря.

Жителям столиці порадили:

тримати вікна закритими,

обмежити перебування на відкритому повітрі,

пити багато води.

Якщо є очисник повітря, то включити його на максимум.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що задимленість у Києві протримається протягом двох днів.

Через смог і нестерпний запах гару столиця України стала містом з найбруднішим повітрям у світі 5 вересня.

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