Київ засипає снігом. В'їзд до столиці обмежать для вантажівок

Сьогодні Київ накрило сильним снігопадом . У зв'язку з цим ввели обмеження на в'їзд у столицю великогабаритного транспорту.

"Обмеження дозволить мінімізувати виникнення заторів на автошляхах та забезпечити рух снігоприбиральної техніки. Просимо водіїв великогабаритного транспорту заздалегідь враховувати цю інформацію і формувати свої маршрути в об'їзд Києва", - повідомили комунальники.

Так, обмеження на в'їзд вантажівок буду діяти з 17:00 п'ятниці, 12 березня.

Нагадаємо, сьогодні, 12 березня, у Києві різко погіршилася погода. З самого ранку в столиці спостерігався сильний вітер, а в обід почався снігопад. Також синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах.

Раніше повідомлялося, що через негоду мер Києва закликав керівників підприємств оголосити короткий робочий день.

Також РБК-Україна писало, що вже завтра погода в країні покращиться. Очікується потепління, яке триватиме до 16 березня. Температура повітря підніметься місцями до +10 градусів. Проте потім знову очікується погіршення погодних умов - температура повітря не буде перевищувати 0+5 градусів вдень.