До Києва зайшли диверсійні групи, жителів столиці просять дотримуватися комендантської години
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що до Києва зайшли диверсійні групи російської армії. Він закликав жителів столиці дотримуватися комендантської години.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Зеленського до українців.
"Маємо інформацію, що до Києва зайшли диверсійні групи ворога. Тому, я дуже прошу киян, дотримуватися правил комендантської години", - сказав Зеленський.
Глава держави додав, що залишається в урядовому кварталі разом з усіма, хто потрібен для роботи центральної влади.
Нагадавши, в Україні тривають сутички з російськими військовими на ключових позиціях, включаючи районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС).
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