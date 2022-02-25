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До Києва зайшли диверсійні групи, жителів столиці просять дотримуватися комендантської години

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Київ, П'ятниця 25 лютого 2022 01:13
До Києва зайшли диверсійні групи, жителів столиці просять дотримуватися комендантської години Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що до Києва зайшли диверсійні групи російської армії. Він закликав жителів столиці дотримуватися комендантської години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Зеленського до українців.

"Маємо інформацію, що до Києва зайшли диверсійні групи ворога. Тому, я дуже прошу киян, дотримуватися правил комендантської години", - сказав Зеленський.

Глава держави додав, що залишається в урядовому кварталі разом з усіма, хто потрібен для роботи центральної влади.

Нагадавши, в Україні тривають сутички з російськими військовими на ключових позиціях, включаючи районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС).

Детальніше про те, що зараз відбувається на Донбасі, про ситуацію в Україні і на українських кордонах, реакцію світу на події, що відбуваються через вторгнення Росії - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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