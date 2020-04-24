Киев запустил контроль за соблюдением карантина через Telegram

Соблюдение карантина в Киеве будет отслеживаться через мессенджер Telegram. Об этом сообщил советник киевского городского головы Владимир Бондаренко, передает сайт КГГА.

По его словам, Мониторинговый центр по противодействию распространению COVID-19 в Киеве запустил Telegram-бот для киевлян, которые находятся на самоизоляции.

"Теперь контроль можно осуществлять дистанционно. Киевлянину, который находится на самоизоляции, приходит push-сообщение, на которое он должен ответить в течение 10 минут, включив геолокацию на смартфоне. Оператор получает информацию о фактическом нахождении опрашиваемого", - отметил Бондаренко.

Он также отметил, что такие сообщения приходят несколько раз в день. Если опрашиваемый находится вне зоны самоизоляции (разница в данных геолокации 100 метров) или игнорирует сообщение - к нему направляют уполномоченных лиц. Если нарушение самоизоляции подтвердится, на нарушителя составят протокол и оштрафуют на 17 000 гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров определился, как будет проходить контроль самоизоляции через мобильное приложение. В частности, украинцы на самоизоляции обязаны в течение 15 минут после получения push-сообщения сделать селфи с геолокацией.