Київ запустив контроль за дотриманням карантину через Telegram

Дотримання карантину в Києві буде відслідковуватися через месенджер Telegram. Про це повідомив радник київського міського голови Володимир Бондаренко, передає сайт КГГА.

За його словами, Моніторинговий центр з протидії поширенню COVID-19 у Київі запустив Telegram-бот для киян, які перебувають на самоізоляції.

"Тепер контроль можна здійснювати дистанційно. Киянину, який знаходиться на самоізоляції, приходить push-повідомлення, на яке він повинен відповісти протягом 10 хвилин, включивши геолокацію на смартфоні. Оператор отримує інформацію про фактичне знаходження опитуваного", - зазначив Бондаренко.

Він також зазначив, що такі повідомлення приходять кілька разів на день. Якщо опитуваний знаходиться поза зоною самоізоляції (різниця в даних геолокації 100 метрів) або ігнорує повідомлення - до нього направляють уповноважених осіб. Якщо порушення самоізоляції підтвердиться, на порушника складуть протокол і оштрафують на 17 000 гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів визначився, як буде проходити контроль самоізоляції через мобільний додаток. Зокрема, українці на самоізоляції зобов'язані протягом 15 хвилин після отримання push-повідомлення зробити селфі з геолокацією.