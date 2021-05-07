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Киев запускает дополнительные маршруты на поминальные дни: список

Новина українською → Киев, Пятница 07 мая 2021 14:59
Киев запускает дополнительные маршруты на поминальные дни: список Фото: дополнительные маршруты запустят в Киеве на поминальные дни (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

На поминальные дни Киев запускает дополнительные маршруты общественного транспорта. Он будет подвозить людей к городским кладбищам.

Об этом говорится в сообщении на сайте Киевской городской государственной администрации.

Сообщается, что перевозки будут осуществляться с соблюдением противоэпидемических мероприятий. В местах массового скопления людей будут дежурить ответственные лица от КГГА, а возле кладбищ - патрульная полиция Киева и Киевской области.

Кроме того, 9 мая будет запрещена парковка на улице Электротехнической и заезд транспортных средств на улицу Крайнюю, проезд транспортных средств по улице Кубанской Украины (от улицы Киото до улицы Николая Матеюка) и улицей Мурманской (от Броварского проспекта до улицы Киото).

Фото: перечень маршрутов

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве после отмены локдауна заработали продуктовые ярмарки. Но соблюдение карантина будут строго проверять.

Кроме того, после отмены локдауна в Киеве на улицы вышли дополнительные патрули.

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