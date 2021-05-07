Київ запускає додаткові маршрути на поминальні дні: список

На поминальні дні Київ запускає додаткові маршрути громадського транспорту. Він буде підвозити людей до міських кладовищ.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Київської міської державної адміністрації.

Крім того, 9 травня буде заборонена парковка на вулиці Електротехнічній і заїзд транспортних засобів на вулицю Крайню, проїзд транспортних засобів по вулиці Кубанської України (від вулиці Кіото до вулиці Миколи Матеюка) і вулицею Мурманською (від Броварського проспекту до вулиці Кіото).

Повідомляється, що перевезення здійснюватимуться з дотриманням протиепідемічних заходів. У місцях масового скупчення людей чергуватимуть відповідальні особи від КМДА, а біля кладовищ - патрульна поліція Києва та Київської області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві після скасування локдауна запрацювали продуктові ярмарки. Але дотримання карантину будуть строго перевіряти.

Крім того, після скасування локдауну в Києві на вулиці вийшли додаткові патрулі.