UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Киев снова запрещает въезд для фур из-за жары: сколько будут действовать ограничения

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 28 июля с 13.00 в столице запретили въезд грузовиков. Ограничения ввели в связи с жарой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию Киева.

По информации правоохранителей, въезд тяжеловесного автотранспорта весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн ограничен из-за превышения дневной температуры воздуха свыше +28 градусов.

Так, ограничение осуществляется на всех подъездах к городу.

Об их снятии, как отмечают в полиции, будет сообщено дополнительно. Ориентировочное время запрета движения - до 20:00.

Напомним, сегодня по всей стране в течение дня будет жарко: самые высокие показатели термометров ожидаются на юге страны.

Читайте РБК-Украина в Google News
грузовик