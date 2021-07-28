Штормовое предупреждение: где будут грозы и шквалы
Фото: в Украине объявлено штормовое предупреждение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине. Сегодня ожидаются дожди и грозы.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.
Сегодня в западных, северных, Винницкой, Черкасской днем и в Полтавской и Кировоградской областях грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
Отметим, 28 июля по всей стране в течение дня будет жарко. Самые высокие показатели термометров ожидаются на юге страны - до +34 в Херсонской, Запорожской и Николаевской областях.
Также жарко будет на западе - в Закарпатской области температура прогреется до +33 градусов.
Напомним, в Украину ворвется сразу два северных циклона.
Кроме того, синоптики предупредили о пожарной опасности.