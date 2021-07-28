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Київ знову забороняє в'їзд для фур через спеку: скільки діятимуть обмеження

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 28 липня з 13.00 у столиці заборонили в’їзд вантажівок. Обмеження ввели у зв'язку зі спекою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію Києва.

За інформацією правоохоронців, в’їзд великовагового автотранспорту вагою понад 24 тонни й навантаженням на вісь понад 7 тонн обмежено через перевищення денної температури повітря понад +28 градусів.

Так, обмеження здійснюється на всіх під’їздах до міста.

Про їх зняття, як зазначають у поліції, буде повідомлено додатково. Орієнтовний час заборони руху - до 20:00.

Нагадаємо, сьогодні по всій країні протягом дня буде спекотно: найвищі показники термометрів очікуються на півдні країни.

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