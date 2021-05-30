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В Киев из Запорожья бортом ГСЧС перевезли 3-летнюю девочку с тотальным поражением легких

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Киев, Воскресенье 30 мая 2021 16:22
В Киев из Запорожья бортом ГСЧС перевезли 3-летнюю девочку с тотальным поражением легких Фото: трехлетнюю девочку с тяжелым поражением легких перевезли в больницу Киева (dsns.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Самолет Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) перевез из Запорожья в больницу Киева тяжелобольную трехлетнюю девочку. Медики диагностировали у ребенка острый респираторный дистресс-синдром тяжелой степени с тотальным поражением легких.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что Запорожская областная клиническая детская больница транспортировала в Киев в Национальную специализированную детскую больницу "Охматдет" трехлетнюю девочку с тотальным поражением легких. В перевозке больного ребенка задействовали самолет санавиации ГСЧС в сопровождении киевских медиков. В дальнейшем ее лечением будут заниматься столичные врачи.

Решение о транспортировке девочки из Запорожья в Киев было принято после консультации с киевскими специалистами.

Врачи диагностировали у ребенка острый респираторный дистресс-синдром тяжелой степени с тотальным поражением легких. Они не выполняют свою функцию. Медики насыщают кровь девочки кислородом с помощью экстракорпоральной мембранной оксигенации. Эту систему накануне доставили в запорожскую больницу из Киева.

Фото: трехлетнюю девочку с тяжелым поражением легких перевезли в больницу Киева (dsns.gov.ua)

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что экстренная медицинская помощь должна быть обеспечена всем необходимым. Глава правительства заявил, что ее финансирование существенно увеличили.

Как писало РБК-Украина, глава Кабмина раскрыл детали графика поступления вакцин от коронавируса в Украину. До конца мая ожидаются поставки нескольких препаратов.

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