В Киев из Харькова самолетом эвакуировали трех раненых военных: их состояние стабильное

В Киев самолетом санавиации из Военно-медицинского клинического центра Северного региона в Харькове в плановом порядке эвакуировали трех раненых и двух больных военнослужащих. Они прошли крус лечения, где врачи стабилизировали их состояние и подготовили к следующему этапу выздоровления.

Об этом сообщила пресс-служба Медицинских сил ВСУ .

Отмечается, что для эвакуации раненых и больных военных был задействован реанимационно-операционный самолет Воздушных Сил ВСУ Ан-26 "ВИТА". На аэродром военнослужащих доставили в специализированном транспорте.

В Киеве самолет приземлился в аэропорту "Борисполь", откуда военных на специальных автомобилях доставили в Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ".

Перед эвакуацией раненые и больные военные прошли курс лечения в Харькове, где медики стабилизировали их состояние и подготовили к следующему этапу выздоровления.

Фото: эвакуация раненых военных из Харькова (facebook.com/Ukrmilitarymedic)